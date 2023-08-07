Наводнения в Китае: 14 человек погибли на северо-востоке страны

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 14 человек погибли в результате проливных дождей, обрушившихся на город Шулань в провинции Цзилинь, расположенной на северо-востоке Китая, сообщает «Синьхуа».

«С вечера 1 августа в Шулане не прекращались дожди. Сейчас они почти закончились, а уровень воды в водохранилищах и крупных реках снизился до безопасной отметки», – сообщило информационное агентство.

Китайские власти направили в пострадавшие от наводнений районы провинции Цзилинь и соседней провинции Хэйлунцзян две тысячи солдат и пять тысяч сотрудников Народной вооружённой полиции для оказания помощи в ликвидации последствий природного катаклизма, эвакуации людей, распределении грузов и восстановлении повреждённых дорог.

«Четверо местных чиновников, в том числе заместитель мэра города Шулань, погибли – их смыло паводковыми водами во время поездки для осмотра района», – сообщает The Guardian.

В общей сложности из города эвакуировали 19 тысяч человек. Причиной столь сильных осадков стал тайфун «Доскури», который ранее обрушился на провинцию Фуцзянь с силой, эквивалентной урагану второй категории.

«В последние недели на Китай обрушились рекордно сильные дожди. Правительство страны распорядилось выделить 50 млн долларов для оказания помощи пострадавшим от наводнений городам центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь, провинции Хэбэй, а также провинциям на северо-востоке Китая», – сообщает «Синьхуа».