Таджикистан увеличил до 100 количество погранпостов на границе с Афганистаном

CentralAsia (TJ) - Позиция РТ в вопросе признания правительства «Талибана» неизменна и стабильна, заявил стратег №1 Таджикистана. Об этом заявил директор Центра стратегических исследований при президенте РТ Хайриддин Усмонзода, передает «Азия Плюс».

После прихода к власти в Афганистане талибов и усиления угроз из этой страны, Таджикистан усилил пограничный контроль и увеличил количество постов до более чем 100. Об этом 4 августа, в ходе пресс-конференции сообщил заявил стратег №1 Таджикистана.

После захвата власти талибами в августе 2021 года власти Таджикистана постоянно выражают обеспокоенность ростом опасности в приграничных районах Таджикистана и Афганистана и говорят о том, что на территории соседней страны сосредоточились много террористических групп.

Отмечается, что власти Таджикистана и раньше сообщали о строительстве нескольких новых погранпостов и их переброске к границе с Афганистаном.

В частности, зимой нынешнего года глава района Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад) в ходе пресс-конференции заявил, что для усиления контроля на границе между двумя странами, пограничную часть отвели ближе к границе с Афганистаном, на расстоянии 12 километров от таджикско-афганской границы.

Также стратег №1 Таджикистана еще раз разъяснил позицию страны по отношению к талибам и сказал, что она не изменилась, но есть экономические отношения.

«Учитывая наше соседство с этой страной, мы не прекратим экономическое сотрудничество. Потому что поддержка народ Афганистана Таджикистаном зависит, прежде всего, от укрепления экономического сотрудничества. Таджикистан предоставил все свои транспортные коридоры в распоряжение соседних стран и международных организаций, которые могут оказать гуманитарную помощь этой стране. Однако что касается политического отношения, то позиция Таджикистана в отношении талибов неизменна и стабильна», - сказал Хайриддин Усмонзода.

Руководитель ЦСИ еще раз подчеркнул необходимость создания в соседней стране всеобъемлющего правительства, уважающего права женщин и девочек на работу и учебу, и добавил, что это требование почти всех стран мира от правительства талибов.

После захвата власти в Афганистане талибами руководство таджикского государства выразило свою твердую и бескомпромиссную позицию в отношении политики этой группировки и отметило, что единственный способ их официального признания – это создание инклюзивного правительства и обеспечение прав женщин в Афганистане.

Однако в последние два года иногда публиковались сообщения об отношениях таджикских властей с представителями талибов.

Власти Таджикистана постоянно подчеркивают, что с целью поддержки народа Афганистана и оказание гуманитарной помощи с этой страной имеют только торговые отношения.

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