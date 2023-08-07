В Москве ожидаются сильные дожди и резкое похолодание, - синоптики

CentralAsia (CA) - О резком похолодании и сильных дождях москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью ТАСС он рассказал, что погода в столице начнет меняться уже со среды, 9 августа.

По словам синоптика, в понедельник, 7 августа, в городе ожидается до +34 градусов. Во вторник, 8 августа, температура понизится до +25...+30 градусов, ожидается облачная погода и небольшой дождь.

В среду, 9 августа, в столице столбики термометров опустятся до 25-27 градусов, сохранится вероятность осадков с грозами. В четверг, 10 августа, дожди усилятся, температура будет держаться на отметке +25 градусов.

К пятнице, 11 августа, в Москве температура опустится до +19...+24 градусов, а в субботу похолодает до +17...+22 градусов, рассказал метеоролог.

Таким образом, по словам метеоролога, в Москве похолодает на 12 градусов к концу недели.