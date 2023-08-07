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Мама президента Туркменистана обсудила с внучками женские обязанности

CentralAsia (TM) -  Мать президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, супруга председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова Огулгерек Бердымухамедова 3 августа вместе с внучками посетила Музей культурного центра Туркменистана и Музей туркменского ковра. Репортаж об этом был показан в информационной программе «Ватан» туркменского телевидения.

Огулгерек Бердымухамедова подарила Музею культурного центра обереги-аладжа, сплетенные свекровью (матерью Гурбангулы Бердымухамедова) Огулабат Бердымухамедовой.

В репортаже в назидательной манере рассказывалось о семейных ценностях, национальных традициях и обязанностях женщин. Например, говорилось, что молодые девушки обязаны обучаться ручному труду, а также правилам поведения и этикета. В Музее ковра Огулгерек Бердымухамедова рассказала внучкам, что чем лучше мастерство девочки в ковроткачестве (традиционно этим ремеслом в Туркменистане занимаются только женщины), тем она воспитаннее.

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