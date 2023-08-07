МИД РК о безвизовом режиме с КНР: Казахстан завершил все процедуры, теперь дело за Китаем

CentralAsia (KZ) - Казахстан завершил все необходимые процедуры для вступления в силу безвизового режима между РК и КНР. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Informburo.kz.

«На данный момент казахстанская сторона завершила все внутригосударственные процедуры и утвердила соглашение постановлением правительства РК от 26 июля, а также 28 июля мы направили уведомление в МИД КНР. Теперь мы ожидаем от китайской стороны соответствующее уведомление о завершении внутригосударственных процедур», – сказал Айбек Смадияров на брифинге в министерстве.

Информация о вступлении в силу взаимного безвизового режима будет размещена на официальном сайте МИД, добавил он.

По проекту документа, соглашение заключается на неопределённый срок и вступает в силу через 30 календарных дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Казахстан и Китай подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований 17 мая в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР.

О планах ввести двухсторонний безвизовый режим стало известно в апреле. Освобождение от визовых требований предполагает, что граждане Казахстана и Китая смогут без визы посещать эти страны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы (суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней).

Так, согласно документу, действительными проездными документами для казахстанцев будут являться:

паспорт гражданина РК;

свидетельство на возвращение в РК.

Для граждан Китая:

полуслужебный паспорт гражданина КНР;

паспорт гражданина КНР;

временный проездной документ.

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