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Hurriyet назвала возможные сроки визита Путина в Турцию
// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) -  Турецкая газета Hurriyet пишет, что визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидается в конце августа. Ранее сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Путин приедет к нему в текущем месяце.

По данным издания, в повестке переговоров российского президента с турецким коллегой будут вопросы, касающиеся боевых действий в Украине, возобновления зерновой сделки, двусторонних связей, отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также нормализации отношений между Турцией и Сирией.

2 августа Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. После этого канцелярия Эрдогана сообщила о согласии российского президента посетить Турцию для переговоров. В пресс-службе Кремля заявили, что стороны договорились о подготовке возможной встречи. При этом конкретное место и время российская сторона не называла.

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