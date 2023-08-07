«Узбекнефтегаз» опроверг заявление талибов о низком качестве узбекистанской нефти

CentralAsia (UZ) - Отправленные в Афганистан из Узбекистана нефтепродукты изготовлены по стандартам, которые афганской стороной еще не зарегистрированы. Таким заявлением в пресс-службе компании «Узбекнефтегаз» отреагировали на сообщение Агентства по стандартизации Афганистана (ANSA) о возврате 67 вагонов продукции завода Uzbekistan GTL.

6 августа ANSA заявило, что «впервые вернуло Узбекистану большое количество (67) вагонов с некачественным топливом».

В компании «Узбекнефтегаз» рассказали, что 24-26 июня текущего года Uzbekistan GTL отгрузил 3,4 тысячи тонн (67 вагонов) продукции в рамках контракта, заключенного с неназванной турецкой компанией, которая выступила в роли покупателя и поставщика топлива талибам.

Покупателю объяснили, что отправляемый в Афганистан синтетический компонент дизельного топлива производится в соответствии с европейским стандартом EN 15940 на основе государственного стандарта O’zDSt 3134-2017.

«На сегодняшний день в Афганистане этот стандарт не введен. В процессе экспорта продукта покупателю было сообщено, что синтетическое дизельное топливо и его компонент не зарегистрированы в ANSA. Покупатель заявил, что продукт планируется импортировать на афганский рынок в виде смешения с традиционным дизелем», — говорится в сообщении «Узбекнефтегаза».

В компании подчеркнули, что плата за 3,4 тысячи тонн продукции поступила в полном объеме, а само топливо не было возвращено властями Афганистана заводу Uzbekistan GTL как некачественная продукция.