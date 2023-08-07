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В Турции в порту произошел взрыв. Видео

CentralAsia (CA) -  В Турции при погрузке зерна в порту в городе Дериндже произошел взрыв, сообщает CNN Turk.

Взрыв прогремел в 14:40 по местному времени, когда на корабль грузили пшеницу. Пока неизвестно, что послужило причиной взрыва, на место выехали пожарные и сотрудники других служб.

По предварительным данным сообщается о 9 пострадавших.

Мэр Дериндже Зеки Айгюн сообщил, что пострадавшие получили легкие травмы. «Газ ли это, мы не знаем. Нижние части двух силосов были повреждены взрывом», - сказал он, пояснив, что точные причины инцидента установят специалисты.

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