В Турции в порту произошел взрыв. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 19:04, 07 августа 2023
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CentralAsia (CA) - В Турции при погрузке зерна в порту в городе Дериндже произошел взрыв, сообщает CNN Turk.
Взрыв прогремел в 14:40 по местному времени, когда на корабль грузили пшеницу. Пока неизвестно, что послужило причиной взрыва, на место выехали пожарные и сотрудники других служб.
По предварительным данным сообщается о 9 пострадавших.
Мэр Дериндже Зеки Айгюн сообщил, что пострадавшие получили легкие травмы. «Газ ли это, мы не знаем. Нижние части двух силосов были повреждены взрывом», - сказал он, пояснив, что точные причины инцидента установят специалисты.
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