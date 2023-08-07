Сергей Лавров и Ван И переговорили по телефону

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 августа переговорил по телефону с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китая Ван И.

Как сообщила пресс-служба МИД РФ, стороны высоко оценили поступательное развитие российско-китайских отношений. Особое внимание было уделено двусторонней повестке в части реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне.

Министры обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки. Было отмечено «общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов». Дана позитивная оценка конструктивному диалогу и высокому уровню взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, БРИКС, ШОС, «Группы двадцати» и других международных структур.

Был затронут ряд «горячих» региональных тем, включая украинский кризис.