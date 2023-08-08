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США вернули Монголии останки динозавров

CentralAsia (MNG) -  В библиотеке Конгресса США состоялась церемония возврата Монголии останков динозавров, незаконно вывезенных из страны и являющиеся культурным наследием.

На этот раз власти США передали 16 находок шести видов динозавров. Среди них – кости динозавра Alioramus, принадлежащего к семейству Tyrannosauridae.

Исследователи подчеркивают, что это лучшая или почти полностью сохранившаяся окаменелость этого типа, найденная только на территории Монголии, имеет важную научную ценность и требует дальнейшего детального изучения.

В рамках сотрудничества между правительствами двух стран с 2012 г. начались работы по возврату палеонтологических и историко-культурных ценностей Монголии, нелегально вывезенных в США и в 2013 году впервые была возвращена первая партия останков динозавров.

С тех пор окаменелости динозавров возвращались в 2014, 2016 и 2019 годах.

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