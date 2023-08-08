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Валютные резервы Монголии в середине июня составляли $3,9 млрд

CentralAsia (MNG) -  Центральный банк Монголии закупил в общей сложности 8,5 тонны золота за первые семь месяцев этого года у юридических и физических лиц.

По состоянию на июль средняя цена покупки золота Банком Монголии составляла 215 352,28 монгольских тугриков (62 доллара США) за грамм, говорится в заявлении банка в понедельник.

Покупка золота является для центрального банка одним из ключевых способов обеспечения экономической стабильности страны за счет последовательного увеличения валютных резервов, говорится в сообщении банка.

По данным центрального банка, валютные резервы Монголии в середине июня составляли 3,9 миллиарда долларов.

Валютные резервы страны на конец апреля 2021 года составляли 4,9 миллиарда долларов, достигнув исторического максимума.

Банк Монголии планирует получить не менее 22 тонн к концу этого года. В 2022 году он купил 22,9 тонны золота.

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