Мятежники в Нигере обвинили две страны Африки в подготовке интервенции

CentralAsia (CA) - Захватившие власть в Нигере военные утверждают, что две центральноафриканские страны начали предварительную переброску сил для военной операции против их страны. Об этом говорится в заявлении сформированного мятежниками Национального совета по защите отечества, передает ANP.

О каких странах идет речь, не уточняется. «Несмотря на неодобрение народа Нигера и ЭКОВАС, планирование этой войны (в Нигере) уже осуществляется»,— утверждают военные.

«Любое государство, с территории которого будут направлены военные действия против Нигера, будет рассматриваться как соучастник войны», — предупредили в CNSP.

До этого, 6 августа, Нигер объявил о закрытии своего воздушного пространства из-за угрозы интервенции.

Страны ЭКОВАС дали повстанцам неделю, чтобы они вернули власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму. В противном случае они пообещали принять «все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка» в республике. Не исключается и «применение силы». 6 августа отпущенная неделя истекла.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила президента страны Мохамеда Базума. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств.

Базум обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере. Нигерские военные, захватившие власть, в свою очередь, попросили о помощи российскую частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», сообщало Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного военного чиновника с Запада, а также журналиста, старшего научного сотрудника нью-йоркского Центра Суфан, занимающегося аналитикой во внешнеполитических вопросах, Васима Насра.

4 августа главы оборонных ведомств стран Западной Африки согласовали план интервенции. Однако, как писала газета The Wall Street Journal (WSJ), страны Экономического сообщества западноафриканских государств отложили этот шаг из-за нехватки времени для подготовки вмешательства.