Кадыров заявил о смене тактики в зоне военных действий в Украине

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Российские войска сменили тактику в ходе военных действий в Украине, также поменялись и условия ведения боя, написал в своем Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров после совещания с командирами республиканских силовых ведомств.

«Затронул вопросы обновления материально-технической базы наших подразделений, — написал он. По словам Кадырова, если в самом начале вооруженного конфликта «стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная», это связано со сменой тактики, сказал он, не приведя подробностей. «Нам удается быстро отвечать на запросы наших подразделений», — добавил он.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов (руководит региональным штабом по проведению военной операции) сообщил на совещании, что с конца февраля 2022 года в зону боевых действий из Чечни направили более 29 тыс. бойцов, из них 13 тыс. — добровольцы. Сейчас, по словам Кадырова, «на передовых позициях» находятся свыше 7 тыс. бойцов. Столько же бойцов, по его словам, были в зоне боевых действий в конце июля и в мае.

С начала ввода российских войск в Украину в Чечне сформировали три батальона и столько же полков по линии Минобороны, сообщил Кадыров. Также сформированы три подразделения по линии Росгвардии, их общая численность составляет более 5 тыс. бойцов.

По словам главы Чечни, «обстановка на передовой стабильная».