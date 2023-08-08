Потоп после сильного дождя в Астане: ответственного чиновника сняли с должности

CentralAsia (KZ) - Директора ГКП на ПХВ Elorda eco system акимата Астаны Тимура Шоданова освободили от должности, сообщает столичный акимат.

«За ненадлежащую работу систем ливневой канализации и допущенные подтопления на некоторых участках Шоданова освободили от должности», – говорится в сообщении акимата.

Кроме того, перед управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства и Elorda eco system поставили задачу провести соответствующие мероприятия для обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистку коллекторов и дождеприемников, пропарку труб и увеличение объёма мощности сети ливневой канализации.

По информации сайта Elorda eco system, учредитель компании – столичный акимат, в лице ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана».

6 августа после дождя некоторые улицы столицы оказались затопленными.

Акимат Астаны пообещал построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

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