В Казахстане заявили о планах поставить в Германию по «Дружбе» 100 тыс. т нефти в августе

CentralAsia (KZ) - Казахстан запланировал в августе текущего года поставить в Германию по нефтепроводу «Дружба» 100 тыс. тонн нефти, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Предусмотрена транспортировка нефти в направлении ПСН «Самара» для дальнейшей ее поставки по направлению «Адамова застава» (Германия) из ресурсов компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» Б.В., сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана в воскресенье.

По данным министерства, «в период с 3 по 5 августа 2023 года на нефтеперекачивающую станцию «Большой Чаган» была принята нефть в количестве 11,6 тыс. тонн, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа».

«Транспортировку по направлению ПСН «Самара» планируется осуществить в период с 25 по 29 августа текущего года, поставка по направлению ПСН «Адамова застава» ожидается на последние дни августа 2023 года, ориентировочно в период с 28 по 30 августа», - проинформировали в министерстве.

Ранее СМИ сообщили, что одна из двух веток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была отключена в воскресенье из-за утечки на участке в Польше. Вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений.

По состоянию на начало июля Казахстан транспортировал в Германию 290 тыс. тонн нефти. На 2023 год у казахстанской компании «КазТрансОйл» (КТО) имеется квота от российской «Транснефти» на транспортировку 1,2 млн тонн казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Первая партия была отгружена в Германию в феврале 2023 года.

Казахстанская нефть поставляется по «Дружбе» на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте, который находился в собственности «Роснефти», но в сентябре 2022 года был переведен под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ. На долю Rosneft Deutschland (структура «Роснефти») приходилось около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом «Дружба» и российскими месторождениями нефти.

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