В Международном аэропорту «Чингисхан» запустили E-gates пограничного контроля

CentralAsia (MNG) - В Международном аэропорту Улан-Батора запустили электронную систему пограничного контроля E-gates — впервые в Монголии. Она была разработана в рамках государственной единой электронной системы E-Mongolia.
Эта технология позволит гражданам Монголии при въезде и выезде из Монголии самостоятельно проходить пограничный контроль. Пассажиру будет достаточно приложить к сканеру загранпаспорт с электронным носителем информации.
Система автоматизированного пересечения границы включает устройства для считывания документов и видеокамеры высокого разрешения.
Для прохода границы пассажир прикладывает биометрический паспорт к сканирующему окну E-gates. Далее информация в документе автоматически вносится в базу данных, после чего происходит ее сравнение с ограничительными списками. Если причастность пассажира к спискам не выявлена, он в течение полуминуты переходит границу. В противном случае система подает сигнал.
Системой также предусмотрены защита от несанкционированного прохождения и алгоритмы обеспечения одиночного прохода, распознавания багажа и предметов, оставленных без внимания.
Система на основе биометрических технологий обеспечивает автоматическую идентификацию личности и позволяет осуществлять быстрый и безопасный переход границы с минимальным привлечением сотрудников пограничного контроля.