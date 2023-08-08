В Международном аэропорту «Чингисхан» запустили E-gates пограничного контроля

CentralAsia (MNG) - В Международном аэропорту Улан-Батора запустили электронную систему пограничного контроля E-gates — впервые в Монголии. Она была разработана в рамках государственной единой электронной системы E-Mongolia.

Эта технология позволит гражданам Монголии при въезде и выезде из Монголии самостоятельно проходить пограничный контроль. Пассажиру будет достаточно приложить к сканеру загранпаспорт с электронным носителем информации.

Система автоматизированного пересечения границы включает устройства для считывания документов и видеокамеры высокого разрешения.

Для прохода границы пассажир прикладывает биометрический паспорт к сканирующему окну E-gates. Далее информация в документе автоматически вносится в базу данных, после чего происходит ее сравнение с ограничительными списками. Если причастность пассажира к спискам не выявлена, он в течение полуминуты переходит границу. В противном случае система подает сигнал.

Системой также предусмотрены защита от несанкционированного прохождения и алгоритмы обеспечения одиночного прохода, распознавания багажа и предметов, оставленных без внимания.

Система на основе биометрических технологий обеспечивает автоматическую идентификацию личности и позволяет осуществлять быстрый и безопасный переход границы с минимальным привлечением сотрудников пограничного контроля.

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