Монгольскую баранину начали продавать в крупнейшем продовольственном торговом центре Дубая

CentralAsia (MNG) - Монгольскую баранину начали продавать в крупнейшем продовольственном торговом центре The Waterfront Market Дубая.

В рамках реализации цели «Увеличение экспорта мяса» в программе действий правительства Монголии с апреля 2023 года официально начали поставляться халяльное мясо, приготовленное в Монголии, на рынок ОАЭ.

Чтобы приблизить монгольское мясо баранины к потребителям эмирата, в крупнейшем продовольственном торговом центре The Waterfront Market Dubai открыт магазин монгольской баранины.

В торговом центре Waterfront Market Dubai, расположенном на набережной Дейра Корниш, есть четыре оживленных рынка: фрукты и овощи, рыба и морепродукты, мясо и птица, галантерейные товары и специи, которые открыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

источник: Middle Asian News

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