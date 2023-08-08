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Узбекская армия модернизирует артиллерийскую тактику с учетом условий современных конфликтов

CentralAsia (UZ) -  Узбекская армия активно внедряет инновации в тактику боя, ориентируясь на условия современных локальных военных конфликтов. Так, например, конфликт в Украине показал важность усиления контрбатарейной борьбы и использования беспилотных летательных аппаратов во время корректировки артиллерийских ударов, сообщает Podrobno.uz.

Эти нововведения были отработаны на проведенных военными артиллеристами на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области практических стрельбах. За проведением учений наблюдал министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов.

Основной целью сборов была координация действий артиллерийских разведчиков и корректировщиков огня с применением беспилотных летательных аппаратов. Также была отработана переброска в короткие сроки артиллерийских и ракетных войск с разных военных округов.

Стрельбы проходили как в дневное, так и в ночное время. В составе 6-киломметровой боевой линии использовались все типы артиллерийских орудий – от минометов до реактивных систем залпового огня.

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