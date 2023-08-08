Инфляция в Монголии замедлилась, даже немного снизилась

CentralAsia (MNG) - В июле 2023 года годовая инфляция в Монголии составила 9,2 процента. Об этом в понедельник сообщил Национальный статистический комитет.

Отмечается, что на показатель инфляции напрямую повлияло повышение цен на продовольственные товары, безалкогольные напитки и минеральную воду на 14,4 процента, на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,5%, на лекарственные препараты и медицинские услуги на 7,6%

По сообщению Центрального банка Монголии, в июне 2023 года годовая инфляция в стране достигла 10,6 процента, в то время как в Улан-Баторе, где проживает более половины населения страны, данный показатель сократился до 10,4%.

Центробанк прогнозирует, что к концу 2023 года ВВП Монголии вырастет на 5 процентов.

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