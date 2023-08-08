Ариунболд выиграл серебро, Баасанхуу завоевала бронзу на турнире IJF в Венгрии

CentralAsia (MNG) - С 4 по 6 августа в Будапеште, городе мечты в Венгрии, прошел престижный турнир IJF Hungary Masters 2023. 14 дзюдоистов из Монголии — девять мужчин и пять женщин — проверили свою физическую силу и мастерство на турнире.

Мастер спорта международного класса Баасанхуу Бавуудорж получила первую монгольскую медаль на турнире после победы над Мартинесом Абелендой (ESP) в категории до 48 кг за бронзовую медаль. За менее чем 30 секунд до конца и с двумя промахами против своего имени у Мартинес Абеленды не было другого выбора, кроме как атаковать, и на этот раз ее неудачное размещение оставило Баасанхуу возможность в переходе, которой она с благодарностью воспользовалась, развернувшись на руке и погрузившись в неизбежный прямой рычаг.

Баасанхуу Бавуудорж и ее болевой приём прямой рычаг (juji-gatame)

Вторая монгольская медаль (серебро) была присуждена мастеру спорта международного класса Ариунболду Энхайвану (до 60 кг), который соревновался с Нагаямой Рюдзю (Япония), чемпионом мира, трехкратным чемпионом Мастерс и десятикратным обладателем Большого шлема.

Титул мастера стал полностью азиатским делом, поскольку Ариунболд Энхайван (MGL) встретился в финале с Нагаямой. Нагаяма быстро забил раннее ваза-ари действием те-вадза. С легкостью справившись с этим, Нагаяма просто ждал подходящего момента, чтобы нанести второй ваза-ари ударом левой сеой-нагэ. Его выступление было не чем иным, как безупречным, что принесло ему золотую медаль.

С 2010 года монгольские дзюдоисты постоянно принимают участие в этом турнире, завоевав впечатляющий результат: 10 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей, всего 30 медалей.

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