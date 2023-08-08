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В Улан-Баторе работы по ремонту ям на дорогах продолжаются

CentralAsia (MNG) -  В результате непрекращающегося дождя выбоины на 18,6 тыс. кв. м на 138 улицах и дорогах в шести районах столицы Монголии.

В связи с этим отремонтировано 3321 кв. м выбоин. Необходимо заасфальтировать участок площадью 2000 квадратных метров. Поэтому укладка начнется на этой неделе. Продолжается ремонт дорог и регулярное техническое обслуживание.

Плановое техническое обслуживание будет проводиться на 16 объектах. Мэр Улан-Батора распорядился активизировать работу, следить за выполнением норм, правил и норм бордюров, проводить работы на участке.

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