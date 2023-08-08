Переворот в Нигере: Замгоссекретаря США встретилась с мятежниками и обсудила риски для страны из-за ЧВК «Вагнер»

Виктория Нуланд

CentralAsia (CA) - Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в Нигер, где провела «предельно откровенные и временами довольно трудные» переговоры с представителями мятежников, объявивших о свержении президента Мохамеда Базума, передает Reuters.

Она встретилась с назначенным хунтой главой генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя поддерживающими его полковниками. Переговоры продлились два часа; со слов Нуланд, Вашингтон предлагал способы восстановить демократический порядок в стране, но мятежники «не проявили особого интереса».

По словам представителя Госдепа, участники встречи также подняли вопрос возможного присутствия в стране представителей частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Associated Press ранее сообщило, что один из лидеров переворота, генерал Салифоу Моди, обратился к ЧВК за помощью; это произошло вскоре после того как основатель группы Евгений Пригожин выразил поддержку мятежникам.

Как заявила Нуланд, лидеры переворота, похоже, не готовы приветствовать вагнеровцев. После встреч с мятежниками ей стало ясно, что они «очень хорошо понимают риски для своего суверенитета, когда приглашают «Вагнер», сообщает Associated Press.

Нуланд сообщила, что также хотела поговорить с Базумом или лидером мятежников Абдурахаманом Тиани, но ей не удалось этого сделать.

После переворота в Нигере в конце июля действия мятежников осудили не только западные государства, но и Африканский союз. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) потребовало освободить президента и восстановить конституционный порядок в Нигере, допустив силовое вмешательство в ситуацию. Главы оборонных ведомств стран Западной Африки согласовали план интервенции, но, по данным The Wall Street Journal, ЭКОВАС пришлось отложить этот шаг из-за нехватки времени для подготовки вмешательства. Премьер Нигера Ухумуду Махамаду, который после переворота находится во Франции, считает, что нахождение ЧВК в Нигере невозможно. По его словам, для перехода через границу из Мали им потребовалось бы уничтожить исламские группировки, чего «не произошло за четыре года».