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Состоялся обмен мнениями о соединении портовой железной дороги Хөөт—Чойбалсан—Бичигт с китайским портом Цзиньчжоу

CentralAsia (MNG) -  Исполнительный директор НПК «Монгольские железные дороги» Отгонсух Батсуурь встретился с представителями во главе с вице-президентом группы портов Цзиньчжоу Цао Ченом.

В начале встречи представители Jinzhou Group представили проект создания в порту логистического парка, соединяющего Монголию—Китай—Россия, а также Европу—Азию, и стороны обменялись мнениями по экспортным перевозкам из порта Бичигт—Зуунхатавч автомобильный, железнодорожный и морской.

Морские перевозки в Китае в 8 раз дешевле железнодорожных. Цзиньчжоу — международный торговый порт пропускной способностью 100 млн тонн грузов в год, связанный морем с более чем 100 странами мира.

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