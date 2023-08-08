АО «Эрдэнэс Тавантолгой» реализовал 15 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) - АО «Эрдэнэс Тавантолгой» по состоянию на восьмое число текущего месяца реализовало 15 миллионов тонн угля. Компания сообщила, что этот показатель является самым высоким показателем продаж в истории компании.

В прошлом году компания реализовала 11,5 млн тонн угля. В частности, то количество угля, которое было продано за весь год, отрабатывается за полгода.

АО «Эрдэнэс Тавантолгой» уплатило 1,5 трлн тугриков в виде налогов, платежей и сборов в государственный и местные бюджеты за первые 8 месяцев текущего года.

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