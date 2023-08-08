В Турции не исключили диверсию в качестве причины взрыва в порту

CentralAsia (CA) - Причиной взрыва в турецком порту Дериндже могла стать диверсия, однако такой сценарий сейчас считается маловероятным. Об этом заявил глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал, пишет CNN Türk.

«Это территория порта, и внутрь не может войти никто, кто не прошел проверку безопасности. Он не может войти, будь то государственный служащий, рабочий или владелец бизнеса. Конечно, все вероятные причины будут проверены, но эта рассматривается как более слабая», — сказал Гюльдал.

В результате взрыва повреждены 13 элеваторов, общая вместимость которых 95 тыс. т, в них находилось 75 тыс. т урожая пшеницы и ячменя, добавил он. Глава совета отметил, что произошедшее стало крупнейшим взрывом в истории Турции.

Взрыв прогремел накануне, около 14:40 по местному времени, в момент погрузки пшеницы. Пострадали не менее 12 человек, четверых госпитализировали, сведений о погибших нет. Гюльдал вскоре после произошедшего назвал причиной взрыва детонацию зерновой пыли.

По словам свидетелей произошедшего, ударная волна была настолько велика, что ее ощутили в разных частях города, взрыв привел к образованию плотного столба дыма и пыли, которые окутали окрестности.