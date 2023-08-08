Мятежники в Нигере назначили нового премьер-министра
- Азия и мир, политика
- 13:48, 08 августа 2023
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Али Махаман Ламин Зейн
CentralAsia (CA) - Национальный совет спасения родины — руководящий орган мятежников Нигера — назначил Али Махамана Ламина Зейна премьер-министром, передает Al Hadath. В 2003–2010 годах он возглавлял Минфин Нигера.
58-летний Зейн последние годы работал представителем Африканского банка развития. Он занимал эту должность в Чаде, Кот-д'Ивуаре и Габоне. Уроженец города Зиндер на юге Нигера.
Мятежники контролируют Нигер с конца июля. Экономическое сообщество стран Западной Африки, в которое входит Нигер, и многие страны Запада призывали военных освободить президента и вернуть ему власть. ЭКОВАС угрожал Нигеру военной интервенцией и ввел против него санкции. Многие западные страны приостановили предоставление помощи стране.
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