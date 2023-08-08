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Мятежники в Нигере назначили нового премьер-министра
Али Махаман Ламин Зейн
Али Махаман Ламин Зейн

CentralAsia (CA) -  Национальный совет спасения родины — руководящий орган мятежников Нигера — назначил Али Махамана Ламина Зейна премьер-министром, передает Al Hadath. В 2003–2010 годах он возглавлял Минфин Нигера.

58-летний Зейн последние годы работал представителем Африканского банка развития. Он занимал эту должность в Чаде, Кот-д'Ивуаре и Габоне. Уроженец города Зиндер на юге Нигера.

Мятежники контролируют Нигер с конца июля. Экономическое сообщество стран Западной Африки, в которое входит Нигер, и многие страны Запада призывали военных освободить президента и вернуть ему власть. ЭКОВАС угрожал Нигеру военной интервенцией и ввел против него санкции. Многие западные страны приостановили предоставление помощи стране.

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