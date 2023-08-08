Военнослужащие Казахстана и Узбекистана провели учения в киберпространстве

CentralAsia (KZ) - Со 2 по 5 августа на базе Исследовательского полевого учебного центра моделирования и симуляции Вооруженных сил Узбекистана в городе Чирчик Ташкентской области прошло совместное оперативно-тактическое компьютерное командно-штабное учение «Канжар-2023», передает пресс-служба министерства обороны РК.

Учение состоялось в соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Узбекистана на 2023 год. В нем приняли участие 18 казахстанских военнослужащих.

Во время визита они ознакомились с учебно-материальной базой Исследовательского полевого учебного центра моделирования и симуляции, а также Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища.

Компьютерные командно-штабные учения – перспективное направление совершенствования боевой подготовки военнослужащих, позволяющее моделировать варианты обстановки, применения сил и средств.

После отработки боевых задач в киберпространстве на учебном полигоне «Оймаша» Мангистауской области стартовал второй этап учения «Канжар-2023», который завершится 12 августа.

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