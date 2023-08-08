Президент Узбекистана посетит Азербайджан в августе
- Узбекистан, политика
- 14:52, 08 августа 2023
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Азербайджан. Об этом заявил заместитель директора Центрального Азиатского международного института Узбекистана, бывший посол Шерзод Файзиев, передают азербайджанские СМИ.
Файзиев сообщил о предстоящем визите в ходе круглого стола на тему «Азербайджан - Узбекистан: новые горизонты сотрудничества».
По его словам, визит лидера Узбекистана состоится в августе.
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