Лучше быть общительным, чем умным — если хочешь заполучить отличную технологию, - Republic

Гренландские инуиты на своих каяках. Фото американского художника Рокуэлла Кента, 1930-е гг. // denisdefibaughgreenland.com

CentralAsia (CA) - Мы, люди, не похожи на других животных, напоминает гарвардский антрополог Джозеф Хенрик во введении к своей книге «Секрет нашего успеха. Как культура движет эволюцией человека, одомашнивает наш вид и делает нас умнее» (готовится к выходу в издательстве Corpus).

Издание Republic опубликовало главу «Наш коллективный мозг», отрывок из которой мы публикуем с любезного разрешения издательства, посвящена процессу передачи культурных традиций — в том числе навыков изготовления орудий, что возможно только при интенсивном и открытом интеллектуальном обмене: даже гениальное изобретение будет вскоре забыто, если не станет достоянием как можно более широкого круга людей.

Полярные инуиты живут, окруженные морем льда, в изолированном регионе Северо-Западной Гренландии выше семьдесят пятой параллели, в крайней точке, куда дошло массовое расселение инуитов в Арктике. Это самая северная популяция за всю историю человечества.

В двадцатые годы XIX века в этой популяции охотников разразилась эпидемия, избирательно уничтожившая многих стариков, располагавших самыми глубокими познаниями. Из-за внезапного исчезновения ноу-хау, которым владели эти люди, вся группа коллективно утратила способность изготавливать некоторые важнейшие и сложнейшие орудия, в том числе остроги, луки и стрелы, строить длинные входные коридоры в иглу, чтобы сохранять тепло, а главное — делать каяки.

Нанук с ребенком в каяке. Кадр из немого документального фильма Роберта Флаэрти «Нанук с севера» (Nanook of the North, 1922

Лишившись каяков, полярные инуиты оказались, в сущности, в изоляции, поскольку больше не могли поддерживать контакты с другими инуитскими популяциями, у которых могли бы заново перенять утраченное ноу-хау. Как отмечали исследователи Арктики Илайша Кейн и Айзек Хейз, встретившиеся с полярными инуитами во время поисков сэра Джона Франклина (см. главу 3), эти технологические утраты сильнейшим образом сказались на жизни инуитов: они больше не могли ни охотиться на карибу (без луков), ни добывать арктического гольца, который в изобилии водится в местных реках и ручьях (без острог).

Наконечник инуитской рыболовной остроги. Зубья сделаны из рога северного оленя. Этот наконечник Руаль Амундсен нашел на Земле Короля Уиль // Иллюстрация из книги Джозефа Хенрика «Секрет нашего успеха» © Издательство Corpus

Популяция сокращалась вплоть до 1862 года, а затем на них наткнулась другая группа инуитов с Баффиновой земли во время путешествия вдоль гренландского побережья. Последовавшее восстановление культурных связей позволило полярным инуитам быстро восполнить утраченные знания, скопировав все, в том числе стиль каяков с Баффиновой земли. Спустя несколько десятков лет, когда их популяция опять начала расти, в результате постоянных контактов с другими инуитами в остальных регионах Гренландии стиль каяков полярных инуитов снова изменился: теперь их лодки были не большими и широкими, какие они переняли у обитателей Баффиновой земли, а маленькими и узкими, какие делали в Западной Гренландии.

Выжить в арктических условиях без утраченных технологий было очень трудно, однако полярным инуитам не удалось их самостоятельно восстановить. Хотя инуиты видели в детстве, как все эти технологии применялись, и понимали, что численность их народа резко сокращается, ни старшее, ни совершенно новое поколение не сумело ответить на призывы Матери-Нужды и заново изобрести каяки, остроги, композитные луки и длинные коридоры при входе в жилище. Эти хитроумные технологии культурно эволюционировали на протяжении многих поколений и в результате процесса кумулятивной культурной эволюции обросли всевозможными тонкостями, имплицитно зависевшими от неочевидных и даже противоречащих интуиции инженерных принципов.

// Иллюстрация из книги Джозефа Хенрика «Секрет нашего успеха» © Издательство Corpus

Продукты двух разных процессов отбора в ходе генетической (вверху) и культурной (внизу) эволюции. Вверху: обитающие в Африке самцы масковых ткачей строят прочные гнезда почковидной формы, чьи трубообразные входы направлены вниз и прекрасно защищают кладку из двух-трех яиц от крупных хищников. Внизу: обитающие в Арктике охотники-инуиты строят традиционные снежные дома при помощи особых костяных ножей для нарезания снежных блоков. Обогреваются эти дома стеатитовыми лампами, горючим для которых часто служит вытопленный тюлений жир.

А чтобы отмести любые сомнения в том, что инуитам и в самом деле было не обойтись без утраченного ноу-хау в полном объеме, подчеркнем, что стоило им воссоединиться с коллективным мозгом более широкой популяции, как они мгновенно восстановили забытые технологии, и началось это со случайного появления в их краях обитателей Баффиновой земли. Эта простая историческая зарисовка помогает нам разглядеть один из секретов нашего успеха — и одновременно найти у себя ахиллесову пяту.

Как только индивиды приобретают в ходе эволюции способность учиться друг у друга с достаточной точностью (надежностью), у социальных групп, состоящих из таких индивидов, развивается то, что можно назвать коллективным мозгом. Этот коллективный мозг наделен способностью создавать все более эффективные орудия и технологии, а также другие разновидности нематериальной культуры (например, ноу-хау), которая зависит отчасти от размеров группы и от развития сети социальных взаимосвязей между индивидами.

Наш вид изобрел такие сложные технологии и добился такого колоссального экологического успеха благодаря коллективному мозгу, действующему на протяжении поколений, а не благодаря врожденной изобретательности и творческим способностям индивидуальных умов. Даже тем, кто оказывался на грани гибели, знал об этом за несколько недель или месяцев и мог подготовиться, не хватало ума, чтобы создать орудия, необходимые для выживания, в том числе самые элементарные: этому учит нас опыт экспедиций Бёрка и Уиллса, Франклина и Нарваэса.

Наш коллективный мозг — порождение синергии, созданной обменом информацией между отдельными людьми. Изложим эту мысль в предельно упрощенном виде. Как мы уже знаем, люди с самого детства обращают особое внимание на самых умелых, компетентных, преуспевающих и уважаемых членов своей общины и более масштабных сетей социальных взаимодействий и стараются учиться у них. Отсюда следует, что новые, усовершенствованные методы, навыки и техники часто начинают распространяться по популяции, поскольку их копируют младшие или менее преуспевающие члены группы. Все это совершенствуется в результате как преднамеренных изобретений, так и удачных ошибок и новых комбинаций элементов, скопированных у разных людей.

Культурное обучение у людей происходит избирательно, а это означает, что в процессе передачи знаний в группе и от поколения к поколению многочисленные ошибки, рекомбинации и преднамеренные модификации, которые не привели к успеху, отсеиваются, а те, которые привели, сохраняются и распространяются. Важнейшую роль в этом процессе играют размеры группы и социальные взаимосвязи между отдельными ее членами. Самое очевидное объяснение роли размера группы состоит в том, что чем больше умов, тем больше удачных ошибок, новых комбинаций, случайных озарений и преднамеренных улучшений они способны породить.

Чтобы максимально наглядно себе это представить, подумаем, как размеры группы влияют на вероятность что‑то изобрести — скажем, оперение для стрелы. Предположим, вероятность, что один человек самостоятельно придумает концепцию «оперения стрелы» — случайно или в результате целенаправленных усилий, — составляет один раз на тысячу жизней. Тогда вероятность, что в группе из десяти человек по крайней мере один на протяжении жизни этих десятерых придумает, что стрелу можно оперять, составит 1%. Значит, у группы из 10 человек в среднем уйдет 100 поколений, чтобы сделать такое изобретение (2500 лет).

Если в группе 100 человек, вероятность, что по крайней мере кто‑то один изобретет оперение стрелы на протяжении жизни одного поколения, составляет уже 10%. Следовательно, в среднем группе потребуется 11 поколений, чтобы создать оперение стрелы (275 лет). Для 1000 человек вероятность, что изобретение будет сделано при жизни одного поколения, составит 63%, а в среднем они это придумают за 1,6 поколения (40 лет). Если удастся объединить 10 тысяч умов, оперение стрелы будет получено за одно поколение (строго говоря, с вероятностью 99,995%).

Поэтому чем больше группа, тем выше у нее потенциал для более быстрой кумулятивной культурной эволюции, особенно если учесть, что эффект еще больше усугубляется тем, что многие изобретения требуют сочетания нескольких элементов, а следовательно, темп их возникновения зависит от самого медленного элемента.

Для всего этого, естественно, требуется, чтобы между членами группы были налажены прочные социальные взаимосвязи: тогда изобретения будут быстро распространяться в пределах группы. Чем больше группа, тем сложнее выполнить это требование. Чтобы понять всю важность подобной социализации, представьте себе, что все жители социального острова держат все свои открытия в тайне от остальных. Что тогда будет? Да, в общем‑то, ничего особенного. Кто‑то из членов группы будет делать орудия несколько лучше остальных, но потом изобретатели умрут и унесут свои усовершенствования с собой в могилу. Сложные орудия не появятся никогда. И в этом случае размер группы не имеет значения. Так происходит у большинства животных.

Итак, степень социальной взаимосвязанности, наряду с размером группы, оказывает сильнейшее воздействие на темп кумулятивной культурной эволюции — много сильнее, чем индивидуальные умственные способности.

Рассмотрим две большие воображаемые дочеловеческие популяции: назовем их «Гении» и «Бабочки». Предположим, Гении порождают изобретение раз за 10 жизней. Бабочки заметно глупее и делают такое же изобретение лишь раз в 1000 жизней. Следовательно, Гении в 100 раз умнее Бабочек. Однако Гении не очень общительны, поэтому каждый из них может чему‑то научиться лишь у одного друга. Зато у Бабочек по 10 друзей, что делает их в 10 раз социальнее.

Далее предположим, что в обеих популяциях каждый хочет получить в свое распоряжение какое‑то изобретение: либо сделать его самостоятельно, либо научиться у друзей. Предположим, учиться у друзей трудно: если друг что‑то знает, выяснить это удается только в половине случаев. Как вы считаете, в какой популяции знания о технической новинке распространятся шире (после того, как каждый подумает над проблемой сам и попытается узнать решение у друзей) — среди Гениев или среди Бабочек?

Так вот: среди Гениев об изобретении узнáют чуть меньше одного из пяти (18%). Половина из овладевших новым знанием сделают изобретение самостоятельно. Между тем среди Бабочек обладателями изобретения станут 99,9%, однако лишь 0,1% сделают его самостоятельно. Не забывайте, что Гении в 100 раз умнее Бабочек, тогда как Бабочки всего в 10 раз социальнее. Итог: если хочешь заполучить отличную технологию, лучше быть общительным, чем умным.

Теперь предположим, что изобретение из нашего примера — это лук и стрелы, а у Бабочек с Гениями разгорелся территориальный конфликт. Кто победит — умные или общительные? Это не вполне ясно, однако у Бабочек отличные шансы, поскольку все они вооружены луками и стрелами, а среди Гениев таких всего 18%.

Этот культурно-эволюционный процесс, вероятно, определяет и легкость освоения ноу-хау и навыков работы с орудиями, технологиями и практиками. Из поколения в поколение тонкости, приемы и протоколы, входящие в процесс создания сложных технологий, при прочих равных условиях должны упрощаться, чтобы их было легче перенять и чтобы они больше соответствовали интуиции. Из этой тенденции следует, что более крупные популяции с лучше развитыми социальными связями получат в свое распоряжение не только более обширный арсенал более сложных орудий и технологий, но и легче поддающиеся изучению способы их производства.

По мере того как наш вид одомашнивал сам себя и мы становились все более социальными, наш коллективный мозг неуклонно рос, что делало возможными дальнейшие технологические усовершенствования и накопление больших объемов ноу-хау. Однако нельзя забывать, что способность нашего вида жить большими группами, далеко выходящими за пределы локальной популяции, до сих пор сильно зависит от социальных норм. Под влиянием межгрупповой конкуренции распространяются те социальные нормы, которые способствуют поддержанию внутренней гармонии в группах все большего размера.

Установления, позволяющие расширять социальные группы и приобретать более широкий круг союзников посредством связей между родственниками и свойственниками, практик называния, обмена супругами и обрядовости, способствовали расширению нашего коллективного мозга и повышали его склонность к культурной эволюции и к поддержанию все более сложных массивов культурного ноу-хау, в том числе знаний о более сложных орудиях и оружии.