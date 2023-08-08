Эксперты выявили предвзятость The New York Times в освещении жертв в войнах в Украине и Йемене

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CentralAsia (CA) - Школа международной службы при Американском университете в Вашингтоне утверждает, что средства массовой информации США могут быть необъективны в информировании общества о военных конфликтах, сообщает Nieman Foundation.

Возьмем, к примеру, вторжение Саудовской Аравии в Йемен в марте 2015 года и российское вторжение в Украину в феврале 2022 года. Внимание средств массовой информации, уделяемое кризисам, обнаруживает предубеждения, которые связаны не столько с человеческими последствиями конфликтов, сколько с действиями Соединенных Штатов - роль и отношения с воюющими сторонами.

В Йемене США вооружают и поддерживают возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, чьи авиаудары и блокады причинили огромные человеческие страдания. Тем временем в Восточной Европе США вооружают и помогают усилиям Украины, помогая противостоять ракетным ударам, нацеленным на гражданскую инфраструктуру, и возвращать оккупированные территории, где произошли ужасные убийства.

Как ученые, изучающие геноцид и другие массовые зверства, а также международную безопасность, авторы статьи сравнили заголовки New York Times, охватывающие примерно семь с половиной лет продолжающегося конфликта в Йемене и первые девять месяцев конфликта в Украине.

Особое внимание они уделили заголовкам о жертвах среди гражданского населения, продовольственной безопасности и поставках оружия. Авторы выбрали The New York Times из-за ее популярности и репутации надежного и влиятельного источника международных новостей с обширной сетью репортеров со всего мира и более чем 130 Пулитцеровскими премиями.

Целенаправленно анализ сосредоточился исключительно на заголовках. Хотя полные истории могут привнести в репортаж больший контекст, заголовки особенно важны по трем причинам: они обрамляют историю таким образом, что это влияет на то, как ее читают и запоминают; отражать идеологическую позицию издания по тому или иному вопросу; и для многих потребителей новостей являются единственной частью истории, которую вообще читают.

Данное исследование показывает обширные предубеждения как в масштабе, так и в тоне освещения. Эти предубеждения приводят к тому, что в репортажах подчеркиваются или преуменьшаются человеческие страдания в ходе двух конфликтов, что, по-видимому, совпадает с целями внешней политики США.

Украина в центре внимания

Война в Украине явно рассматривается как более важная для американских читателей. Этот двойной стандарт может иметь меньшее отношение к реальным событиям, чем то, что жертвы белые и «относительно европейцы», как выразился один корреспондент CBS News.

Наш обширный поиск заголовков New York Times, касающихся общего воздействия двух конфликтов на гражданское население, дал 546 статей о Йемене в период с 26 марта 2015 года по 30 ноября 2022 года. Заголовки об Украине преодолели эту отметку менее чем за три месяца, а затем удвоили ее в течение девяти месяцев.

Сообщения на первых полосах об Украине стали обычным явлением с тех пор, как в феврале 2022 года началось российское вторжение. Для сравнения, сообщения о Йемене на первых полосах были редкостью, а в некоторых случаях, как в случае с освещением продовольственной безопасности в стране, их было больше, чем через три года после того, как коалиция инициировала блокаду, приведшую к кризису.

Первая статья на первой полосе с явным акцентом на голодный кризис была опубликована 14 июня 2018 года под заголовком «Атака под руководством Саудовской Аравии усугубляет худший в мире гуманитарный кризис». К этому моменту 14 миллионов йеменцев уже столкнулись с «катастрофической нехваткой продовольствия », по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Больше контекста по Украине

Когда исследователи анализировали заголовки о Йемене и Украине, они классифицировали их как «эпизодические», то есть посвященные конкретным событиям, или «тематические», то есть более контекстуальные. Пример эпизодического заголовка: «Очевидный удар Саудовской Аравии убил по меньшей мере девять человек из йеменской семьи ». Пример тематического заголовка: «Свирепые атаки русских подстегивают обвинения в геноциде в Украине».

Заголовки New York Times о Йемене в основном были посвящены событиям, на которые приходилось 64% всех заголовков. Напротив, в заголовках об Украине больше внимания уделялось контексту, что составляло 73% от общего числа статей. Причина, по которой это важно, заключается в том, что, уделяя больше внимания либо эпизодическим, либо контекстуализированным историям, газеты могут привести читателей к различным интерпретациям.

В основном эпизодические заголовки о Йемене могут создать впечатление, что сообщаемый ущерб является случайным, а не симптомом насилия коалиции. Между тем, контекстуальные статьи об Украине прослеживают более широкие последствия конфликта и отражают истории о постоянной ответственности и подотчетности России.

Различия в возложении вины

Подотчетность в освещении также сильно отличается. Авторы нашли 50 заголовков о Йемене, в которых сообщалось о конкретных атаках, совершенных возглавляемой Саудовской Аравией коалицией. Из них 18 — всего 36% — возложили ответственность на Саудовскую Аравию или коалицию. Вопиющим примером безответственности является заголовок от 24 апреля 2018 года: «Йеменская забастовка нанесла удар по свадьбе и унесла жизни более 20 человек». [Заголовок онлайн-версии этой статьи отличается от заголовка «Йеменская забастовка», который изначально был на странице A8 газеты. — LHO ]. Читатель может легко интерпретировать это как означающее, что за нападением стояли йеменские повстанцы, а не саудовцы — как и было в случае.

Трудно представить, чтобы Россия нанесла удар по свадьбе в Украине под заголовком «Украинский удар нанес удар по свадьбе и убил более 20 человек».

За рассматриваемый исследователями период было 54 заголовка о конкретных атаках в Украине — 50 из них сообщали об атаках со стороны России, а остальные четыре — об атаках с Украины. Здесь из 50 заголовков о российских атаках 44 — или 88% — прямо возлагают ответственность на Россию. При этом ни в одном из четырех заголовков об украинских терактах ответственность не возлагается на Украину. Это свидетельствует об избирательности возложения ответственности, очевидной в Украине при освещении действий России, но часто скрытой, когда речь идет об атаках возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене.

Кроме того, заголовок от июня 2017 года изображает коалицию обеспокоенной разрушениями, которые она вызвала: «Саудовцы предпринимают шаги для решения проблемы жертв среди гражданского населения в Йемене». Сравните это с тем, как категорически отвергаются попытки России обратиться к гражданскому населению: «Объяснения России по поводу нападения на мирных жителей вянут под пристальным вниманием».

История двух гуманитарных кризисов

Оба вторжения привели к ситуации отсутствия продовольственной безопасности — в Йемене возник национальный риск голода, а в Украине поставили под угрозу глобальные поставки зерна. Однако то, как новостные сюжеты говорят о голоде в обеих странах, имеет мало общего.

Действия России, блокирующие экспорт зерна и уничтожающие посевы и сельскохозяйственную инфраструктуру, изображаются как преднамеренные и вооруженные: «Как Россия использует голод украинцев в качестве оружия войны».

Напротив, блокада коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, несмотря на то, что она была основной причиной голода и даже приравнивалась Всемирной организацией против пыток к пыткам, редко преследовалась с этой целью. Фактически, при освещении кризиса голода коалиция часто вообще не упоминалась, как, например, в заголовке от 31 марта 2021 года: «Голод преследует Йемен, поскольку война затягивается, а иностранная помощь ослабевает».

Из 73 статей, посвященных продовольственной безопасности в Йемене, только четыре недвусмысленно приписали рост голода действиям коалиции и осудили их роль.

Моральное возмущение против нейтралитета

Авторы исследования обнаружили, что заголовки об Украине, как правило, вызывают моральные суждения по сравнению с более нейтральным тоном в отношении Йемена. Россия изображается жестоким, безжалостным и беспощадным злодеем: «Российские силы бьют мирных жителей… » и «Россия бьет Украину… ». В свою очередь, украинцы представлены как герои, которые борются за выживание своего народа, и они очеловечены в своих страданиях: «Они погибли у моста в Украине. Это их история».

Эта моральная позиция в отношении конфликта в Украине не обязательно является проблемой. В конце концов, ложное отождествление действий Украины с действиями России не может объяснить российскую агрессию, которая инициировала вооруженный конфликт, а также рутинные нападения России на гражданские объекты.

Однако следует отметить, что заголовки New York Times о Йемене не содержат столь же осуждающих нарративов в отношении возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене. И это несмотря на отчеты правозащитных организаций, специалистов по отслеживанию конфликтов и международных и региональных экспертов, которые обвиняют коалицию в подавляющем большинстве страданий гражданского населения.

Как следствие, йеменские мирные жители становятся забытыми жертвами, недостойными внимания и затемненными отстраненными формулировками последствий коалиционного насилия и нарративами о неизбежности войны. Эти редакционные решения затемняют роль США в страданиях йеменцев, даже если они не отражают основное намерение репортажа.

Журналистика почтения

В конфликтах в Йемене и Украине США потратили десятки миллиардов долларов — более 75 млрд долларов на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине и более 54 млрд долларов на военную поддержку Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в период с 2015 по 2021 год.

Отличие заключается в том, что США, по сути, находятся на противоположных сторонах в этих конфликтах, когда речь заходит об их отношениях с теми, кто приносит больше всего жертв среди гражданского населения. Официальные лица Вашингтона сделали открытые и прямые заявления о бесчеловечности зверств в Украине, избегая расследования и осуждения верств в Йемене. Данное исследование показывает, что такие сообщения могут поддерживаться средствами массовой информации.