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Минобороны Польши отправит дополнительно тысячу военных на границу с Беларусью
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего Пограничной службы страны об отправке дополнительных сил на границу с Беларусью. Об этом Wprost сообщили в пресс-службе польского Министерства обороны.

Как отметил Блащак, ситуация на границе с Беларусью остается «динамичной», поэтому он распорядился отправить дополнительные силы для ее охраны.

«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службы об усилении участия в охране границы, министр национальной обороны распорядился выполнить просьбу и отправить дополнительных военных для патрулирования польско-белорусского пограничья и участия в операции «Безопасное Подляшье», – проинформировали в польском оборонном ведомстве.

Сейчас охрану польско-белорусской границы обеспечивают около двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши.

Накануне, 7 августа главнокомандующий Пограничной службы Польши обратился в Министерство национальной обороны с просьбой о передислокации еще тысячи солдат на польско-белорусскую границу. Просьбу объясняют нарастающим миграционным кризисом.

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