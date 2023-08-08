Европейские синоптики назвали июль 2023 года самым жарким месяцем в истории, - Copernicus

CentralAsia (CA) - Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, следует из данных Copernicus, программы Евросоюза (ЕС) по наблюдению за Землей. Средняя температура в прошлом месяце достигала 16,63°С.

Июль этого года был на 0,33°С теплее июля 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд. Также температура в июле была на 0,72°С выше, чем средняя июльская температура в 1991–2020 годы.

Тепловые волны были зафиксированы во многих регионах северного полушария, в том числе в Южной Европе. Температура океанов поднялась до 20,96°С, что также стало максимумом. Предыдущий рекорд в 20,95°С фиксировали в марте 2016 года.

«Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые рекорды в июле. Эти рекорды имеют ужасающие последствия как для людей, так и для планеты»,— заявила замдиректора Copernicus Саманта Берджесс (цитата по AFP).

Всемирная метеорологическая организация сообщала, что начало июля стало самым жарким за всю историю наблюдений. 7 июля был зафиксирован новый температурный рекорд: средняя мировая температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, установленного в августе 2016 года. США на фоне жары выделят до $7 млн на повышение точности прогнозов погоды.