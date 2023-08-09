Внешняя торговля Монголии выросла более чем на 22% за первые 7 месяцев

CentralAsia (MNG) - Данные, опубликованные во вторник Главным таможенным управлением Монголии (ГТУ), показали, что общий объем импорта и экспорта страны увеличился на 22,2% в годовом исчислении до 13,7 млрд долларов США за первые семь месяцев этого года.

По данным ГТУ, азиатская страна зарегистрировала положительное сальдо своего внешнеторгового баланса, поскольку экспорт превысил импорт на 3,7 миллиарда долларов, в основном за счет значительного увеличения экспорта продукции горнодобывающей промышленности.

На продукцию горнодобывающей промышленности приходилось более 90 процентов всего экспорта богатой полезными ископаемыми страны за семимесячный период.

Китай, Швейцария и Южная Корея были тремя основными направлениями экспорта Монголии в этот период, на которые приходилось 96,9% от общего объема экспорта, добавило ГТУ.

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