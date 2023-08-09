Вьетнам принял участие в международной конференции азиатских политических партий

CentralAsia (MNG) - Делегация Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) приняла участие в 6-м заседании молодежного крыла и 7-м заседании женского крыла Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП), состоявшихся в столице Монголии Улан-Баторе с 5 по 7 августа.

В мероприятиях, направленных на содействие диалогу и политическим консультациям в решении текущих социальных проблем, приняли участие 18 политических партий из 14 азиатских стран и наблюдатели от региональных и международных партий и организаций, а также дипломатические миссии в Монголии.

В вышеупомянутых встречах принял участие посол Вьетнама в Монголии Доан Кхань Там.

Делегация Вьетнама проинформировала участников о политике и руководящих принципах КПВ, а также о достижениях в области молодежи и женщин. Он подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение внешним связям партии, подчеркнув, что КПВ, как член Постоянного комитета МКАПП, активно поддерживает цели и деятельность МКАПП, а также входящих в нее групп за мир, развитие и процветание региона.

Делегация также провела двусторонние встречи с политическими партиями, участвующими в конференции, в целях развития сотрудничества.

С момента своего создания в 2000 году МКАПП все более укреплял свою позицию и расширял свое членство и сферы сотрудничества.

В этом году молодежное и женское отделения МКАПП, организованные Монгольской народной партией после 4-летнего перерыва из-за пандемии COVID-19, были направлены на продвижение роли молодежи и женщин в процессе разработки политики в каждой стране, делая важный вклад во всестороннее развитие, прогресс и процветание в регионе и в мире.

На мероприятиях политические партии обменялись способами решения социальных проблем молодежи и женщин в постпандемический период. Конференция приняла «Улан-Баторскую декларацию», в которой подтверждается единство политических партий в продвижении роли молодежи и женщин в развитии общества и реализации Целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

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