«Мир и исторический опыт Монголии»: Начал работу XII Международный конгресс монголоведов

CentralAsia (MNG) - Сегодня начал работу XII Международный конгресс монголоведов под эгидой Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Улан-Баторе. Конгресс продлится до 14 августа.

Члены рабочей группы по подготовке и проведению конгресса, генеральный секретарь Международной ассоциации монголоведения, академик Чулуун Сампилдондов, советник Президента по культурной и религиозной политике, доктор Бум-Очир Дулам, начальник отдела научно-технической политики, Управления инновационного развития и координации внедрения Министерства образования и науки, доктор Баттогтох вчера провели пресс-конференцию.

Очередной конгресс будет организован администрацией Президента Монголии, Министерством образования и науки совместно с Международной ассоциацией монголоведения. Конгресс пройдет под девизом «Мир и исторический опыт Монголии» и на сессиях будут обсуждаться такие темы, как «Монголы в доисторический и исторический периоды», «Историческое и современное развитие монгольского языка и литературы», «Монгольское общество, экономика, политика и право», «Отношения Монголии с внешним миром» и «Монгольская культура: традиции и новаторство».

На конгрессе выступят с докладами 307 ученых из более, чем 20 стран мира, таких как США, Республики Корея, Великобритании, Казахстана, Канады, России, Польши, Турции, Венгрии, Германии, Китая, Японии, Кыргызстана, Чехии, Австралии, Швейцарии, Тайваня, Норвегии, Италии и Дании.

Первые приглашения были разосланы с 24 апреля по 15 мая более, чем 650 монголоведам из 36 стран. Также в рамках конгресса будут организованы мероприятия, направленные на поддержку молодых монголоведов. Связи с этим будет создано подразделение молодых монголоведов, а всего с докладами выступят 59 молодых монголоведов.

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