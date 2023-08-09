В Монголию приехало более 365 тысяч туристов
CentralAsia (MNG) - Монголия объявила 2023-2025 годы «Годом посещения Монголии». В этом контексте Министерство окружающей среды и туризма выдвинуло цель принять один миллион туристов в 2023 году.
По данным Министерства окружающей среды и туризма, с начала года Монголия приняла более 365 тысяч туристов.
Это показатель, приближающийся к количеству туристов, приехавших до пандемии ковида. По состоянию на вчерашний день 40,65 процента от общего числа прибывших в день 3540 туристов прибыли из России, за ней следуют туристы из Южной Кореи с почти 20 процентами.
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