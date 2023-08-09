В Монголии более 20 ученых и исследователей участвуют в международном тренинге по исследованию мозга

CentralAsia (MNG) - В Монголии стартовали «Неделя международного исследования мозга». Мероприятие начинается с международного тренинга по неврологии, который является одним из главных событий недели.

В этом году для обучения было отобрано 25 человек. З. Отгон, начальник управления и управления Института мозга и психологии МАН, сообщил, что в прошлом году тренинг был организован на тему «Основные методики исследования мозга», а в этом году он пройдет на тему «Передача науки, поведения при рождении и расстройств».

Наука о мозге или неврология — это междисциплинарная фундаментальная наука, которая объединяет многие отрасли науки, такие как неврология, психиатрия, психиатрия и хирургия. Прошло 15 лет с тех пор, как 12 нейробиологов впервые создали это сообщество в Монголии.

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