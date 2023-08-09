Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с трагедией в Улан-Баторе Монголии

- Монголия, происшествия
- 7:02, 09 августа 2023
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CentralAsia (MNG) - Алексей Цыденов выразил соболезнования в связи с трагедией в столице Монголии, сообщается на сайте правительства Бурятии.
«Уважаемый господин Сумъяабазар Долгорсурэн, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селевого потока, произошедшего в столичном округе Баянзурх.
Бурятия разделяет скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате разгула стихии, и надеется на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Примите наши искренние соболезнования и слова поддержки в это нелегкое время».
Напомним, уровень воды в крупных реках и озерах Монголии, включая Туул, Тэрэлж и Сэлбэ, превысил допустимую норму на 40 см из-за продолжающихся проливных дождей.
Число жертв наводнений в Улан-Баторе, вызванных сильными ливнями, возросло до четырех человек. Об этом в воскресенье сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.
«В столичном районе Баянзурх были обнаружены тела 10-месячного ребенка и 15-летнего подростка», — говорится в официальном сообщении.
В двух столичных районах в субботу были затоплены дома и около 120 автомобилей. Несколько объектов инфраструктуры, включая опоры ЛЭП, и дороги были частично разрушены.