MIAT Монголии раскрывает первоначальные маршруты для 787

CentralAsia (MNG) - Флагманский монгольский авиаперевозчик MIAT должен использовать свой первый Boeing 787 первоначально для рейсов в Азию и Европу, поскольку он готовится поставить двухдвигательный самолет на маршруты в США.

Это фундаментальная часть ее широкофюзеляжной реконструкции, и она станет самым вместительным и дальнобойным оборудованием из когда-либо использовавшихся — неплохо для авиакомпании, имеющей всего семь самолетов.

В 787-х на 40 мест больше, чем в единственном 252-местном MIAT 767-300ER. Тем не менее, будет в два раза больше бизнес-мест на вылет, что является значительным увеличением, учитывая, что Монголия, как правило, больше ориентирована на менее доходных гостей, посещающих друзей и родственников, а также туристов. Возможно, это часть плана оператора по увеличению соединительного трафика.

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