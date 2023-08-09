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Монгольские компании, котирующиеся на фондовой бирже, представляют отчеты

CentralAsia (MNG) -  Акционерные общества, котирующиеся на I и II категориях Монгольской фондовой биржи, начали публично представлять отчеты о своей деятельности за первое полугодие текущего года. Эта деятельность стартовала с 7 августа посредством презентации отчета АО «Монгольская фондовая биржа».

Что касается АО «Монгольская фондовая биржа», то за отчетный период она получила общий доход от операций в размере 5 млрд тугриков (путем признания расходов в размере 2,6 млрд тугриков в финансовой отчетности) и получила чистую прибыль до налогообложения в размере 2,4 млрд тугриков. Всего в государственный бюджет было уплачено налогов и сборов на сумму 429,3 млн тугриков.

В ходе месячного ознакомления с отчетом граждане и широкая общественность могут получить ценную информацию об основных финансовых показателях акционерных обществ, обзор важных событий, определение будущих тенденций фондового рынка.

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