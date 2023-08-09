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23 августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид, - НАСА
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетит на расстоянии примерно в 6 млн км от Земли, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА.

Астероид приблизится к планете в 8:18 23 августа.

Диаметр астероида — от 430 до 960 м., скорость — 14,25 км в секунду.

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