23 августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид, - НАСА
- Азия и мир, общество
- 9:30, 09 августа 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетит на расстоянии примерно в 6 млн км от Земли, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА.
Астероид приблизится к планете в 8:18 23 августа.
Диаметр астероида — от 430 до 960 м., скорость — 14,25 км в секунду.
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