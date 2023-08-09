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В турецком Кахраманмараше очевидцы засняли на видео с вертолета гигантский торнадо

CentralAsia (CA) -  Гигантский торнадо образовался в районе угольного месторождения в районе Афшин провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, пишет газета Hürriyet.

Торнадо засняли на мобильный телефон с борта вертолета, совершавшего облет угольного месторождения. На видео отчетливо видно, как «хобот» торнадо движется по бездорожью, поднимая клубы пыли, и едва не задевает проезжающий мимо грузовик.

Данных о нанесенном смерчем ущербе пока нет.

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