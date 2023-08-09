В турецком Кахраманмараше очевидцы засняли на видео с вертолета гигантский торнадо
- Азия и мир, общество
- 9:49, 09 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Гигантский торнадо образовался в районе угольного месторождения в районе Афшин провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, пишет газета Hürriyet.
Торнадо засняли на мобильный телефон с борта вертолета, совершавшего облет угольного месторождения. На видео отчетливо видно, как «хобот» торнадо движется по бездорожью, поднимая клубы пыли, и едва не задевает проезжающий мимо грузовик.
Данных о нанесенном смерчем ущербе пока нет.
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