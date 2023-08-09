В Великобритании конфисковали недвижимость Гульнары Каримовой на 25 млн долларов

Гульнара Каримова

CentralAsia (UZ) - Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере конфисковало три элитных объекта недвижимости дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Великобритании. Это две квартиры в Белгравии и особняк в графстве Суррей, сообщает антикоррупционное ведомство.

Бюро по борьбе с мошенничеством подало иск об изъятии британских активов Каримовой в октябре 2018 года. 8 августа Верховный суд Великобритании удовлетворил этот иск. Стоимость изъятого имущества оценили в более 20 млн фунтов стерлингов (25,4 млн долларов).

«Мы раскрыли сложную финансовую схему, связанную с несколькими оффшорными счетами и компаниями, чтобы сегодня взять под контроль эти объекты. Это решение является очередным шагом к искоренению «грязных» денег из Великобритании», – отметила директор бюро по борьбе с мошенничеством Лиза Ософски.

По данным ведомства, Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний за 2004-2012 годы в обмен на доступ к рынку Узбекистана. В марте 2020 года Ташкентский городской суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы по делу об организации преступной группы, мошенничестве и хищении. Сейчас дочь бывшего президента Узбекистана отбывает наказание в колонии.

Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и других странах оценивается почти в 1,4 млрд долларов.