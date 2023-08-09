Два беспилотника сбили на подлете к Москве, - Собянин

CentralAsia (CA) - Средства ПВО сбили два беспилотника, которые направлялись в Москву, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет», — написал мэр.

Жители Москвы сообщали, что слышали громкие звуки. Корреспондент РБК, находившийся в районе Лефортово, слышал их около 3:00. Mash пишет, что один из дронов сбили в Одинцовском районе.

Позднее уничтожение двух беспилотников подтвердило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет»,— сообщается в Telegram Минобороны РФ.

В конце июля-начале августа попытки атак дронов на Москву и область участились. Последний раз беспилотник был сбит в Подольском районе Подмосковья в первой половине дня 6 августа. Минобороны РФ сообщало, что дрон был нацелен на объекты в области, Собянин писал, что беспилотник пытался прорваться «на Москву».

30 июля и 1 августа беспилотники атаковали комплекс «Москва-Сити» — башню в «IQ-квартале», где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. За неделю до этого два дрона повредили здания на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева. В это период также было уничтожено несколько дронов в Подмосковье.