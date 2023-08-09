Монголия делает английский первым иностранным языком в средней школе

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии в рамках своей амбициозной инициативы «Видение 2050» обязалось предоставить следующему поколению детей школьного возраста знания, навыки и инструменты, необходимые им для процветания в быстро меняющемся мире.

План состоит в том, чтобы отдать приоритет всеобщему подключению, повышению доступности государственных услуг и внедрению передовых технологий в школах.

Поэтому Монголия делает английский язык первым иностранным языком в системе среднего образования в стране. Английский язык будут преподавать с третьего класса в школах.

Кроме того, премьер-министр Монголии подписал новое соглашение с американскими официальными лицами о создании новых инициатив по культурному обмену, а также об обучении английскому языку в Монголии.

8 августа посольство США в Улан-Баторе написало на своей странице соцсети: «40 учителей английского языка из разных уголков Монголии отправляются в преобразующее путешествие. Их миссия? Чтобы стать наставниками по преподаванию английского языка! В связи с растущим спросом на подготовку учителей в сельских провинциях эта инициатива дает монгольским педагогам возможность возглавить усилия по профессиональному росту в своих регионах. Начиная с седьмого года, эта программа не только поддерживает новых учителей английского языка, но и вооружает местных наставников новейшими методами обучения. Присоединяйтесь к нам и пожелайте этим преданным учителям удачи!»

источник: Middle Asian News

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