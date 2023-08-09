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Экс-премьер Пакистана Имран Хан обжаловал тюремный приговор
Имран Хан
Имран Хан
Предыстория: Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам колонии по делу о коррупции

CentralAsia (CA) -  Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан во вторник обжаловал трехлетний тюремный приговор, вынесенный ему по делу о коррупции, сообщает агентство Associataed Press.

Верховный суд в Исламабаде рассмотрит эту апелляцию 9 августа.

Команда адвокатов Хана также будет добиваться от Верховного суда улучшения условий содержания экс-премьера в тюрьме.

На минувшей неделе суд в Пакистане признал виновным Хана в коррупции и приговорил его к трем годам тюрьмы. Сам бывший глава правительства не присутствовал в суде, когда зачитывали приговор. Вскоре после завершения заседания суда сотрудники полиции арестовали экс-премьера в его доме в Лахоре.

Дело, фигурантом которого был Хан, касалось подарков, полученных им во время пребывания на посту главы правительства Пакистана.

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