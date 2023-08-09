Экс-премьер Пакистана Имран Хан обжаловал тюремный приговор

- Азия и мир, политика
- 11:10, 09 августа 2023
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|Предыстория: Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам колонии по делу о коррупции
CentralAsia (CA) - Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан во вторник обжаловал трехлетний тюремный приговор, вынесенный ему по делу о коррупции, сообщает агентство Associataed Press.
Верховный суд в Исламабаде рассмотрит эту апелляцию 9 августа.
Команда адвокатов Хана также будет добиваться от Верховного суда улучшения условий содержания экс-премьера в тюрьме.
На минувшей неделе суд в Пакистане признал виновным Хана в коррупции и приговорил его к трем годам тюрьмы. Сам бывший глава правительства не присутствовал в суде, когда зачитывали приговор. Вскоре после завершения заседания суда сотрудники полиции арестовали экс-премьера в его доме в Лахоре.
Дело, фигурантом которого был Хан, касалось подарков, полученных им во время пребывания на посту главы правительства Пакистана.