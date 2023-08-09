Арману Дикому продлили срок ареста

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - Арман Джумагельдиев, более известный как Дикий Арман, останется в СИЗО ещё на месяц, то есть до 7 сентября, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 4 августа, ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Джумагельдиева сроком на месяц, то есть до 7 сентября 2023 года», - сообщили в суде.

39-летний Арман Джумагельдиев был задержан 7 января 2022 года в Алматы. В феврале прошлого года сообщалось, что он переведён в следственный изолятор КНБ. Дикому Арману вменяют похищение 24 прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий, а также бандитизм, вымогательство и хищение оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

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