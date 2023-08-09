Жара в Казахстане спадёт в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - Почти на всей территории Казахстана 10-12 августа ожидается спад жары и осадки, сообщает «Казгидромет».

«После длительной жары жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу арктического воздуха, на юге и востоке страны сохранится влияние Южного циклона», - сообщили синоптики.

По территории страны, за исключением западных регионов, пройдут дожди, временами сильные с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 м/с. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра. Лишь на западе республики сохранится жаркая погода.

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