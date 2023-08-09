Число жертв наводнения в Пекине выросло до 33 человек

CentralAsia (CA) - Число людей, погибших от наводнения в Пекине, выросло до 33 человек. Об этом 9 августа сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заместителя мэра города.

«Еще 18 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, включая спасателя. Гибель 33 человек произошла в основном из-за наводнения и обрушения домов», — пишет газета.

Еще 18 человек пропали без вести. На данный момент от наводнений пострадали 1,29 млн человек, 59 тыс. зданий были обрушены, а 147 тыс. были сильно повреждены. Сейчас власти подсчитывают общую стоимость потерь.

Сильные ливни начались в Пекине с конца июля. В отдельных местах города выпало рекордное количество осадков — более 740 мм. Пострадали, в частности, районы Мэньтоугоу и Фаншань. Из небезопасных районов города эвакуировали 127 тыс. человек.