В Подмосковье прогремел взрыв на военном заводе. Видео

CentralAsia (CA) - В подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Там объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

На место прибыли представители силовых структур и глава городского округа Дмитрий Акулов, сообщает местная администрация. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также прибудет туда в ближайшее время.

По предварительным данным, беспилотник не является причиной взрыва, заявили ТАСС в экстренных службах. Ранее такую версию приводили некоторые СМИ и Tekegram-каналы. В экстренных службах агентству сказали, что в результате ЧП пострадали 11 человек. Раненные находятся в состоянии средней степени тяжести, пишет Mash. По их данным пострадавших 18. Shot сообщает о 20 пострадавших.

Telegram-канал 112 передает, что взрыв произошел на складе с пиротехникой. В экстренных службах ТАСС также сообщили, что предположительно взорвался ангар с пиротехникой.

«РИА Новости» называет причиной «нарушение технологического процесса».

На опубликованных СМИ фото и видео с места ЧП запечатлен большой столб дыма. Очевидцы заявили, что взрывной волной выбило окна в соседних зданиях.

«Загорский оптико-механический завод» основан в 1935 году, входит в состав холдинга «Швабе». На сайте завода написано, что он «является современным инновационным предприятием, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения». С недавних пор, в частности, выпускает дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности.